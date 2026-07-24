Павло Василенко

Челсі близький до оформлення ще одного дорогого трансферу. Лондонський клуб завершує перехід центрального захисника збірної Франції Максенса Лакруа з Крістал Пелас.

За інформацією The Athletic, 26-річний футболіст має пройти медичне обстеження вже у п'ятницю, після чого підпише контракт із «синіми», розрахований до літа 2032 року. Сума угоди складе близько 52 мільйонів фунтів стерлінгів.

Минулого сезону Лакруа був одним із ключових футболістів команди Олівера Гласнера. Захисник провів 55 матчів у всіх турнірах і незмінно виходив у стартовому складі. Він допоміг Крістал Пелас здобути перемогу в матчі за Суперкубок Англії проти Ліверпуля, а також відіграв повний фінал Ліги конференцій, у якому його команда обіграла Райо Вальєкано та завоювала перший єврокубковий трофей у своїй історії.

Успішні виступи на клубному рівні принесли Лакруа виклик до збірної Франції на чемпіонат світу-2026. На мундіалі оборонець взяв участь у трьох матчах, після чого привернув увагу Челсі, який тепер готується офіційно завершити одну з найдорожчих угод цього трансферного вікна.