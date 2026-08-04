Павло Василенко

Владімір Петкович більше не очолює збірну Алжиру. Алжирська федерація футболу офіційно підтвердила, що сторони за взаємною згодою розірвали контракт, хоча лише наприкінці березня домовилися про продовження співпраці.

Причини дострокового припинення роботи не розголошуються, однак рішення стало несподіванкою для футбольної спільноти.

За інформацією місцевих ЗМІ, без роботи швейцарсько-боснійський фахівець може залишатися недовго. Головним претендентом на його призначення називають збірну Саудівської Аравії, яка шукає наставника для довгострокового проєкту з прицілом на домашній чемпіонат світу 2034 року.

Керівництво саудівської федерації високо оцінює міжнародний досвід Петковича. З 2014 по 2021 рік він успішно працював зі збірною Швейцарії, яку вивів на кілька великих міжнародних турнірів, а згодом очолив національну команду Алжиру.

На чемпіонаті світу збірна Алжиру під керівництвом Петковича дісталася 1/8 фіналу, де поступилася Швейцарії з рахунком 0:2.