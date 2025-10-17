Павло Василенко

Барселона останнім часом має проблеми з низкою травм. Згідно з останніми повідомленнями, ще один гравець вибув з гри перед матчем з Жироною українців Владислава Крапивцова, Віктора Циганкова та Владислава Ваната.

Останніми днями з'явилися повідомлення про травми Роберта Левандовського та Рафіньї. Поляк точно пропустить Ель Класіко наступного тижня.

За відсутності Левандоського, здавалося, що головний тренер Барселони Гансі Флік обере Феррана Торреса в суботньому матчі проти Жирони.

Однак іспанець не брав участі в тренуванні з рештою команди в п'ятницю. За повідомленнями ЗМІ, він не зможе взяти участь у майбутньому матчі.

Клуб вже підтвердив новину. Торрес розтягнув м'яз стегна лівої ноги . Він отримав травму під час матчів відбору ЧС-2026 у збірній Іспанії.

Очікується, що Флік у цій ситуації обере Маркуса Решфорда центральним форвардом.