Англійський нападник Барселони Маркус Рашфорд розповів, що переїзд до Іспанії виявився для нього вдалим кроком. Форвард зазначив, що саме цей клуб відповідає його очікуванням та амбіціям.

«Переїзд до Барселони освіжив мене. Я в хорошій формі, але знаю, що ще не розкрив весь свій потенціал. Після важкого сезону мені потрібне було перезавантаження, щоб знову знайти свою кращу версію», – наводить слова Решфорда інсайдер Фабріціо Романо в соціальній мережі Х.

На даний момент Решфорд провів за «синьо-гранатових» 10 матчів у всіх турнірах, забив три м'ячі та зробив п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Барселона націлилася на зірку збірної Іспанії.