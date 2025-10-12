Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте поділився враженнями від перемоги над командою Грузії (2:0) у рамках відбору до ЧС-2026.

«На щастя, у нас є чудова система підготовки молоді, з'являються чудові гравці. Це те, чим ми повинні пишатися. Нам потрібно справлятися з травмами, невдачами. У нас є чудова група хлопців, з яких можна вибирати, і це мене дуже радує.

Дуже важко виграти з рахунком 5:0 або 6:0, як, на думку деяких, ми мали б зробити. Грузія захищалася організовано, з великою мужністю і мала чудового воротаря.

Без Ламіна Ямаля і Ніко Вільямса ми просто використовували гравців з іншими характеристиками. Однак суть команди чітко визначена. Ми маємо якість у всіх ланках. Ми можемо додати глибини своїй грі за допомогою Хорхе Де Фрутоса або Хесуса Родрігеса.

Приємно отримувати професійну повагу, яку нам висловив Віллі Саньйоль. Якщо у вас є така група гравців, важко помилитися. Вони працюють як справжні професіонали. Вони чудові хлопці. Чудова група».