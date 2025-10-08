Павло Василенко

Дін Хейсен приєднався до мадридського Реала минулого літа та одразу став основним гравцем клубу. Однак зараз він отримав м'язову травму, яка змусила його залишити розташування збірної Іспанії.

Минулого літа фіналісти з Іспанії заплатили за колишнього захисника Борнмута 62,5 мільйона євро. Захисник швидко почав доводити, що вартий своїх грошей.

Він розпочинав майже кожен матч Реала в сезоні 2025/26 з самого початку, пропустивши лише наступний матч після Реал Сосьєдада, коли був дискваліфікований за червону картку.

Хейсен продемонстрував свої сильні сторони не лише за клуб, а й за національну збірну. Його виклик до складу в жовтні від Луїса де ла Фуенте не став несподіванкою.

Однак у середу з'явилася інформація, що центральний захисник Реала покинув тренувальний табір Ла Рохи через травму. На його місце викликали Емеріка Ляпорта.

За словами інсайдера Фабріціо Романо, у Хейсена, ймовірно, розтягнення м'язів. Керівництво мадридського клубу обережне та вважає, що захисник може бути виведений з гри на строк до двох тижнів.

Іспанія проведе свої наступні відбіркові матчі чемпіонату світу найближчими днями. 11 жовтня вони прийматимуть Грузію, а через три дні – Болгарію.