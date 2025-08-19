Глава АПЛ Річард Мастерс висловився про скандал з гравцем Борнмута Антуаном Семеньо, який опинився в епіцентрі расистського скандалу в матчі 1 туру проти Ліверпуля. Його слова наводить ВВС.

Жоден футболіст Прем'єр-ліги ніколи не повинен піддаватися подібним образам - ні на своєму робочому місці, ні в інтернеті. Важливо продовжувати говорити про це.

Ми, як і всі інші, запропонували нашу підтримку. Думаю, всі бачили, що вчора протокол дотримується і відпрацьовується. Як тільки Антуан дав зрозуміти арбітру матчу, що сталося, Ентоні Тейлор зупинив гру, поговорив з обома тренерами і безпосередньо зв'язався з представником служби безпеки на стадіоні. Це дозволило їм впізнати порушника і вивести його з території, і, наскільки я розумію, він був затриманий поліцією. Так це і повинно працювати.

Це проблема суспільства. Вона проникає у футбол, а цього не повинно відбуватися ні на стадіоні, ні в інтернеті. Це змушує таких людей, як я, та інших керівників футболу ще раз задуматися над тим, що ще ми можемо зробити, щоб подібне більше не відбувалося в майбутньому», - сказав Мастерс.