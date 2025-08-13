Англійський Борнмут офіційно оголосив про трансфер 24-річного захисника Бафоде Діакіте з Лілля. Термін дії контракту не розголошується.

У клубі повідомили, що футболіст уже приєднався до тренувань та готується до дебюту в матчі першого туру англійської Прем’єр-ліги проти Ліверпуля, який відбудеться у п’ятницю, 15 серпня.

Минулого сезону Діакіте провів 31 матч у Лізі 1, де забив чотири голи та віддав одну результативну передачу. Також він зіграв у 10 поєдинках Ліги чемпіонів, однак без результативних дій. Загалом за Лілль француз відіграв 112 матчів та відзначився 13 голами.

За даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість захисника становить 28 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше Борнмут залишив український оборонець Ілля Забарний.