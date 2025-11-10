Генеральний директор ЛНЗ Василь Каюк після сенсаційної перемоги у матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги проти київського Динамо (1:0) розповів, що казав у роздягальні після гри.

Я нічого не говорив команді після матчу – слово взяв президент клубу. Він подякував хлопцям за їхню гру та наголосив на тому, наскільки важливі чотири поєдинки нас очікують до кінця року.

Наступну гру ми проведемо фактично без належної підготовки ключових гравців, тому що наші збірники у вівторок зіграють матчі за свої національні команди, а вже в четвер нам треба їхати на виїзд і в п’ятницю виходити на поле, – розповів Каюк у інтерв'ю Sport.ua.