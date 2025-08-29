Головний тренер Динамо Олександр Шовковський озвучив завдання команди в Лізі конференцій після вильоту з Ліги Європи в результаті матчу-відповіді раунду плей-оф кваліфікації проти Маккабі Тель-Авів (1:0; 2:3 – заг.). Також фахівець поділився подробицями скандальної заміни Олександра Піхальонка на Миколу Шапаренка. Його слова передає пресслужба клубу.

На кожен матч ми будемо налаштовуватися та максимально робити усе можливе. Відзавтра ми готуватимемося до матчу чемпіонату України, потім буде невелика пауза, під час якої у нас буде можливість спокійно подивитися на ситуацію. Вже майже два місяці, відтоді, як ми виїхали з Києва, і ще не поверталися.

У кожного футболіста є певні забобони. Наскільки я зрозумів, суддя не випустив Шапаренка на поле через те, що у нього на руці був амулет, який дуже важливий для нього. Тому ми не змогли зробити дві заміни зразу, хоча наш гравець, замість якого мав вийти Микола, вийшов з поля. Якби таки провели цю заміну, втратили б слот, а він був у нас останнім.