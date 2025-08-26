Полісся несподівано виставило на трансфер гравця збірної України
Ротань спричинив тотальний переворот в команді в плані кадрів
близько 3 годин тому
Полісся отримало пропозицію щодо трансферу вінгера команди Олексія Гуцуляка та має намір її серйозно розглянути. Про це повідомив відомий футбольний коментатор і журналіст Ігор Циганик.
Полісся збирається продавати Олексія Гуцуляка. Вони отримали пропозицію щодо нього, і готові її розглядати. Тому що вони розуміють, що зараз ще є шанс заробити на ньому якісь певні кошти.
Я не впевнений, що Олексій буде відігравати в Поліссі ту роль, яку він відігравав в минулому. Це помітно по матчах єврокубків.
Гуцуляк оформив 13 голів і 5 результативних передач у 42 матчах за Полісся. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця збірної України у 3 мільйони євро.
Житомиряни проведуть можливо останній поєдинок єврокубків у сезоні. Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації Ліги конференцій та онлайн-трансляцією гри можна у четвер, 28 серпня, на сторінці події Фіорентина – Полісся на Xsport. Початок – о 21:00.
