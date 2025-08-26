Полісся отримало пропозицію щодо трансферу вінгера команди Олексія Гуцуляка та має намір її серйозно розглянути. Про це повідомив відомий футбольний коментатор і журналіст Ігор Циганик.

Полісся збирається продавати Олексія Гуцуляка. Вони отримали пропозицію щодо нього, і готові її розглядати. Тому що вони розуміють, що зараз ще є шанс заробити на ньому якісь певні кошти.

Я не впевнений, що Олексій буде відігравати в Поліссі ту роль, яку він відігравав в минулому. Це помітно по матчах єврокубків.