Колишній півзахисник Олександрії Володимир Шепелєв в інтерв’ю сайту «Український футбол» поділився інформацією щодо варіантів продовження кар'єри.

«Нічого конкретного сказати не можу. Ні про Полісся, ні про Металіст 1925. Обидві ці команди вже на зборах. Якби був предметний інтерес, то, певно ж, я б був чи там, чи там, правильно? Є два варіанти у Європі. Мова про клуби з Чехії та Польщі.

Звісно, хотілося б пограти у Європі, але в нас у країні війна, тому… Є чимало нюансів. Тому, найпевніше, продовжу кар'єру в Україні, але де саме – повторюсь, поки не можу дати вам чітку відповідь. Більшість клубів вже вирушили на збори...»