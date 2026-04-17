Денис Сєдашов

Донецький Шахтар забезпечив собі 14,1 млн євро призових від UEFA. Після виходу до півфіналу Ліги конференцій виплати команді зросли на 2,5 млн євро порівняно з попередньою стадією.

Український клуб є лідером за доходами серед усіх півфіналістів. Страсбур заробив 14 млн, Райо Вальєкано — 13,8 млн, а Крістал Пелес — 13,4 млн євро.

💰 UEFA prize money for teams that qualified for 🟢 UECL SF:



€14.1m 🇺🇦 Shakhtar Donetsk [📈 +€2.5m]

€14m 🇫🇷 Strasbourg [📈 +€2.5m]

€13.8m 🇪🇸 Rayo Vallecano [📈 +€2.5m]

€13.4m 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Crystal Palace [📈 +€2.5m]



✅ Includes:

— Football Meets Data (@fmeetsdata) April 17, 2026

На шляху до 1/2 фіналу команда Арди Турана пройшла нідерландський АЗ (3:0 у Кракові та 2:2 на виїзді). У півфіналі гірники зустрінуться з Крістал Пелес.

Фінал турніру пройде 27 травня у Лейпцигу.