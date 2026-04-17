Шахтар — лідер за сумою призових серед усіх півфіналістів Ліги конференцій
Гірники заробили понад 14 млн євро
близько 2 годин тому
Фото: ФК Шахтар
Донецький Шахтар забезпечив собі 14,1 млн євро призових від UEFA. Після виходу до півфіналу Ліги конференцій виплати команді зросли на 2,5 млн євро порівняно з попередньою стадією.
Український клуб є лідером за доходами серед усіх півфіналістів. Страсбур заробив 14 млн, Райо Вальєкано — 13,8 млн, а Крістал Пелес — 13,4 млн євро.
На шляху до 1/2 фіналу команда Арди Турана пройшла нідерландський АЗ (3:0 у Кракові та 2:2 на виїзді). У півфіналі гірники зустрінуться з Крістал Пелес.
Фінал турніру пройде 27 травня у Лейпцигу.
