Динамо обіграло Зорю перед матчем Кубка України проти Буковини
У складі біло-синіх відзначилися Пономаренко, Бражко та Редушко
близько 1 години тому
Київське Динамо здобуло перемогу над луганською Зорею у межах 24-го туру Української Прем’єр-ліги.
Матч розпочався з гола гостей — вже на 7-й хвилині Пилип Будківський реалізував пенальті. Кияни відігралися ще до перерви зусиллями Матвія Пономаренка. У другому таймі підопічні Ігоря Костюка дотиснули суперника. Спочатку Володимир Бражко вивів біло-синіх вперед, реалізувавши одинадцятиметровий, а згодом Богдан Редушко встановив остаточний результат.
УПЛ. 24-й тур
Голи: Пономаренко, 19, Бражко, 62, пен., Редушко, 68 – Будківський, 7, пен
Завдяки трьом очкам Динамо набрало 44 пункти та піднялося на четверту сходинку в таблиці. Зоря з 32 балами залишається на восьмому місці.
