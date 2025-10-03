Шевченко – у старті! Визначився склад збірної України на вирішальний матч групи ЧС-2025
«Синьо-жовтим» залишилося зробити останній крок до плей-оф чемпіонату світу
17 хвилин тому
Збірна України U-20 в заключному турі групового етапу юнацького чемпіонату світу зіграють проти однолітків із Парагваю. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за Києвом.
Головний тренер Дмитро Михайленко у вирішальній грі не може розраховувати на лідера команди та найкращого бомбардира Геннадія Синчука. Вінгер Монреаля, що належить італійській Болоньї у матчі проти Панами (1:1) заробив друге попередження на турнірі та через дискваліфікацію пропускає третій тур.
Втім, наставник «синьо-жовтих» знайшов, кого поставити до старту команди. З перших хвилин шанс отримав Крістіан Шевченко, син президента УАФ Андрія Шевченка. Також у старті з'явився Кирило Дігтярь, а от Даніель Вернаттус залишився в запасі. Знову з лавки розпочав Матвій Пономаренко, незважаючи на невиразну гру Олександра Пищура у минулій грі.
Загалом же склад збірної України має такий вигляд:
🇺🇦 Україна: Владислав Крапивцов, Олексій Гусєв, Максим Мельниченко, Владислав Кисіль, Віталій Катрич, Крістіан Шевченко, Данііл Ващенко, Данило Кревсун, Кирило Дігтярь, Артур Шах, Олександр Пищур.
👥 Запасні: Ванівський, Бакус, Киричок, Пономаренко, Синчук, Верннаттус, Караман, Деркач, Будко, Панченко.
Нагадаємо, перед останнім туром Україна та Парагвай мають по чотири очки та на три бали випереджають Панаму та Південну Корею. «Синьо-жовті» випереджають конкурента за правилом фейр-плей (менша кількість жовтих карток).
Дивіться пряму трансляцію матчу Україна U-20 – Парагвай U-20.
