Сергій Стаднюк

Збірна України U-20 в заключному турі групового етапу юнацького чемпіонату світу зіграють проти однолітків із Парагваю. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за Києвом.

Головний тренер Дмитро Михайленко у вирішальній грі не може розраховувати на лідера команди та найкращого бомбардира Геннадія Синчука. Вінгер Монреаля, що належить італійській Болоньї у матчі проти Панами (1:1) заробив друге попередження на турнірі та через дискваліфікацію пропускає третій тур.

Втім, наставник «синьо-жовтих» знайшов, кого поставити до старту команди. З перших хвилин шанс отримав Крістіан Шевченко, син президента УАФ Андрія Шевченка. Також у старті з'явився Кирило Дігтярь, а от Даніель Вернаттус залишився в запасі. Знову з лавки розпочав Матвій Пономаренко, незважаючи на невиразну гру Олександра Пищура у минулій грі.

Загалом же склад збірної України має такий вигляд:

🇺🇦 Україна: Владислав Крапивцов, Олексій Гусєв, Максим Мельниченко, Владислав Кисіль, Віталій Катрич, Крістіан Шевченко, Данііл Ващенко, Данило Кревсун, Кирило Дігтярь, Артур Шах, Олександр Пищур.

👥 Запасні: Ванівський, Бакус, Киричок, Пономаренко, Синчук, Верннаттус, Караман, Деркач, Будко, Панченко.

Нагадаємо, перед останнім туром Україна та Парагвай мають по чотири очки та на три бали випереджають Панаму та Південну Корею. «Синьо-жовті» випереджають конкурента за правилом фейр-плей (менша кількість жовтих карток).

Дивіться пряму трансляцію матчу Україна U-20 – Парагвай U-20.