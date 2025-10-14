Шевченко відреагував на важку перемогу збірної України над Азербайджаном
близько 2 годин тому
Фото - УАФ
Президент УАФ Андрій Шевченко привітав збірну Україну після перемоги над Азербайджаном (2:1) у матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026.
«Ще одна перемога! Вітаю, командо!» – написав Шевченко у своїх соцмережах.
Після чотирьох турів Україна посідає друге місце у групі D із 7 очками. Лідирує Франція (10), далі – Ісландія (4) та Азербайджан (1).
Згідно з регламентом, прямі путівки на чемпіонат світу-2026 отримають лише переможці груп. Команди, що посядуть друге місце, навесні 2026 року зіграють у плей-оф за вихід на Мундіаль.
Календар наступних матчів України у відборі ЧС-2026
13 листопада 2025, Франція – Україна
16 листопада 2025, Україна – Ісландія
