Павло Василенко

Футбольна Сербія переживає потрясіння: головний тренер збірної Драган Стойкович оголосив про відставку після несподіваної домашньої поразки від Албанії (0:1) у кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Поразка стала другою поспіль для сербів – після розгрому від Англії (0:5) команда майже втратила шанси на вихід на світову першість. Сербія наразі третя у групі K, відстаючи від Албанії на чотири очки.

«Я не очікував такого результату. Цієї поразки не мало бути. Я несу відповідальність і приймаю наслідки. Я вже поговорив із керівництвом федерації та гравцями – у матч із Андоррою команда поїде без мене», – заявив 60-річний Стойкович, слова якого цитує AFP.

Відомо, що тренер залишає посаду негайно, а вже наступного тижня Сербія проведе матч проти Андорри.

Згідно з повідомленнями сербських медіа, новим наставником збірної стане 48-річний Велько Паунович, колишній тренер Редінга та Чикаго Файр. Йому доведеться екстрено перебудувати команду, аби врятувати кваліфікаційний цикл.