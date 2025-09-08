У поєдинку групи E кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року Іспанія розгромила Туреччину на виїзді з рахунком 6:0.

Ця вікторія стала другою за масштабом гостьовою перемогою Фурії Рохи в історії відбірних турнірів мундіалю. Найбільший результат було зафіксовано ще 2005 року, коли іспанці обіграли Ліхтенштейн із рахунком 8:0.

Крім того, іспанці продовжують вражаючу серію без поразок в офіційних зустрічах - тепер вона налічує 27 матчів (22 перемоги та 5 нічиїх). Востаннє подібне досягнення було в період з 2010 по 2013 роки, коли Іспанія не програвала 29 ігор поспіль (24 перемоги та 5 нічиїх).