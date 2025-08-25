Павло Василенко

Футбольний світ досі оговтується від трагедії – загибелі гравця Ліверпуля Діогу Жоти та його брата Андре Сілви в автомобільній аварії. У Португалії, Англії та по всій Європі вболівальники вшановували пам’ять футболіста численними акціями підтримки.

Та серед цього болю знайшлися й ті, хто вирішив нажитися на чужому горі.

Через три дні після смерті Жоти у мережі з’явився сайт «Fondacija Diogo Jota», який нібито збирав кошти «для родини гравця». На ресурсі були розміщені логотипи ЮНІСЕФ, Allianz та кількох португальських організацій – для більшої переконливості. Але згодом з’ясувалося: жодна з цих структур не має до нього жодного стосунку.

Шахраям вдалося зібрати близько 75 000 євро від небайдужих людей по всьому світу. Донори були впевнені, що допомагають близьким Жоти. Насправді ж гроші опинилися у руках аферистів.

Сайт зник так само раптово, як і з’явився. Домен diogojotafoundation.org зараз показує лише екран конфіденційності від хостинг-провайдера.

У клубі Ліверпуль офіційно підтвердили, що не мають жодного стосунку до цього «фонду». Британська Комісія з питань благодійності також заявила: жодної заявки на реєстрацію організації від імені Жоти не надходило.