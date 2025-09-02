Нігерійський хавбек Шола Огундана прокоментував свій перехід в київське Динамо.

«Я дуже радий, що приїхав сюди. Я гадаю, що Динамо – це той клуб, за який кожен гравець має за честь виступати. Я не боюся жодних викликів, тому, повторюсь, я дуже радий, що я тут.

Коли я ще був дуже маленьким, я спостерігав за матчами Ліги чемпіонів. Пам'ятаю, Динамо грало проти Арсенала. Тоді я подумав, що я хочу одного дня грати за цей клуб. Уже тоді я розумів, що це одна з найбільших команд в Україні. І з тих пір я дуже хотів зіграти за неї. І зараз моя мрія стала реальністю», – цитує футболіста клубна пресслужба.