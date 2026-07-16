Павло Василенко

Грандіозне шоу в перерві фіналу чемпіонату світу між Іспанією та Аргентиною може обернутися несподіваною проблемою для футболістів. Фахівці попереджають, що подовжена пауза між таймами здатна не лише знизити якість гри, а й підвищити ризик травм.

Доцент фізіології Інституту спорту Манчестерського столичного університету Ліам Гарпер пояснив, що стандартної 15-хвилинної перерви вже достатньо, аби температура м'язів суттєво знизилася. Якщо ж пауза триватиме довше через концертну програму, цей ефект стане ще відчутнішим, що може негативно позначитися на швидкості, силі та вибуховості футболістів.

Експерт наголосив, що саме тому розминка перед початком тайму є важливою не лише для покращення фізичної форми, а й для профілактики травм. Він запропонував ФІФА надати командам додатковий час для повторної розминки перед відновленням гри.

Нагадаємо, під час перерви фіналу на стадіоні MetLife запланований масштабний музичний концерт за участю Джастіна Бібера, Шакіри та Мадонни, через що пауза може перевищити звичні 15 хвилин.

Фінальний матч ЧС-2026 Іспанія – Аргентина пройде у неділю, 19 липня, та розпочнеться о 22:00 за київським часом.