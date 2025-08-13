Шовковський: «Були готові до того, що у Попова може виникнути проблема»
Футболіст має проблеми зі здоров’ям
близько 1 години тому
Денис Попов. Фото - ФК Динамо
Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував заміну захисника біло-синіх Дениса Попова на 63-й хвилині матчу третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Пафоса (0:2).
«Його турбує литковий м’яз, він відчув проблему та попросив заміну. Він нам про це повідомив, і ми вже були готові до того, що у нього може виникнути проблема», – цитує Шовковського клубна пресслужба.
Динамо у Лізі Європи зіграє з переможцем пари Хамрун Спартанс – Маккабі Тель-Авів за право грати в основному етапі.