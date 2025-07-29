Шовковський оголосив стартовий склад на матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів з Хамруном
Поєдинок незабаром розпочнеться
близько 2 годин тому
Фото: ФК Динамо
Київське Динамо проведе матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з мальтійським Хамрун Спартанс. Головний тренер біло-синіх Олександр Шовковський оголосив стартовий склад на цю гру.
Динамо: Нещерет, Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко, Шапаренко, Бражко, Піхальонок, Кабаєв, Ванат, Волошин.
Запасні: Моргун, Попов, Яцик, Ярмоленко, Тимчик, Супряга, Герреро, Дубінчак, Брагару, Михайленко, Захарченко, Пономаренко.
Матч пройде в польському Любліні і розпочнеться о 21:00 за київським часом.
Перший поєдинок завершився перемогою Динамо з рахунком 3:0.
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