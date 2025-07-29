Колишній півзахисник Динамо Сергій Мізін поділився думками щодо складу команди на матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс.

Питання про переможця в цій парі кияни зняли з порядку денного ще після першого поєдинку на Мальті. Динамівці не продемонстрували яскраву гру, але це не перешкодило їм відсвяткувати розгромну звитягу – 3:0. Саме відштовхуючись від цього рахунку вони програмуватимуть свої дії в Любліні.

Звичайно, не обійдеться без змін в складі, проте я не вважаю, що вони будуть суттєві. Все ж, не треба забувати, що вже 2 серпня киянам грати на старті чемпіонату УПЛ в Рівному, тому треба не тільки зберегти належний ігровий тонус, а й використати повторний поєдинок для покращення зіграності. Це важливо на початку сезону.

Чи слід знову очікувати великої перемоги? Знаєте, як на мене, важливо просто взяти гору, аби принести Україні такі потрібні очки в класифікації УЕФА й поповнити клубну касу преміальними. Ось чому, думаю, що все закінчиться з рахунком – 1:0 на користь підопічних Олександра Шовковського.