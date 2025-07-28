Шовковський оцінив підготовку Динамо до нового сезону
Наставник заявив, що зараз футболісти не показують свій максимум
12 хвилин тому
Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський перед початком нового сезону УПЛ заявив, що його футболісти поки не готові на всі 100%, адже наразі команда не має багато ігрової практики.
«У першу чергу, хочеться сказати, що команда готується. Сказати, що команда готова на 100 відсотків – це буде неправда. Ми намагаємося, але ще немає достатньо ігрової практики, щоб говорити, що ми вийшли на пік своєї форми. Мабуть, це було б дивно, якби від самого початку сезону команда була готова на максимум.
Безумовно, є, що вдосконалювати, це завжди є. І ми прагнемо в кожній грі, незалежно від результату, робити все можливе, практикувати всі ті напрацювання, які в нас є, і робити, скажімо так, все від нас залежне, щоб досягати результату».
Матч-відповідь між Динамо і Хамрун Спартанс пройде 29 липня в польському Любліні. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.
Якщо український клуб пройде мальтійців за сумою двох матчів, то в наступному кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів його суперником стане переможець пари Пафос (Кіпр) – Маккабі з Тель-Авіва.