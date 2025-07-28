Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський перед початком нового сезону УПЛ заявив, що його футболісти поки не готові на всі 100%, адже наразі команда не має багато ігрової практики.

«У першу чергу, хочеться сказати, що команда готується. Сказати, що команда готова на 100 відсотків – це буде неправда. Ми намагаємося, але ще немає достатньо ігрової практики, щоб говорити, що ми вийшли на пік своєї форми. Мабуть, це було б дивно, якби від самого початку сезону команда була готова на максимум.

Безумовно, є, що вдосконалювати, це завжди є. І ми прагнемо в кожній грі, незалежно від результату, робити все можливе, практикувати всі ті напрацювання, які в нас є, і робити, скажімо так, все від нас залежне, щоб досягати результату».