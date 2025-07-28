Минулого тижня київське Динамо впевнено обіграло Хамрун Спартанс із рахунком 3:0 у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Однак головний тренер біло-синіх Олександр Шовковський нагадав про те, що в попередньому раунді мальтійці зуміли зробити вражаючий камбек і розслаблятися рано.

Шовковський підкреслив, що кожен матч починається з нулів на табло, і футболісти, які вийдуть на поле, мають своїм виступом підтвердити, що заслуговують на місце в основному складі.

«Ще напередодні першого матчу я казав про те, що одна із сильних якостей нашого суперника – це італійський тренер, який уміло керує командою, ставить гру, вони знають, як вони хочуть грати. Це одна з сильних сторін цієї команди. Вони показали це в двобої з Жальгірісом, коли змогли після поразки 0:2 відігратися у себе вдома та пройти до наступного раунду, де вже грали з нами. З нашого боку, ми будь-якого суперника оцінюємо за якостями, за схемою гри, за тими напрацюваннями, які в них є. І прагнемо грати, безумовно, у свою гру, враховуючи всі ці моменти. Кожна гра, будь-яка гра починається зі стартового свистка та починається за рахунку 0:0. Це треба пам'ятати завжди та виходити в кожній грі, доказувати як команді в цілому, так і кожному гравцю окремо, який виходить у стартовому складі. Я не кажу «основний склад». Основний склад – це ті 28-29 людей, які в нас є в команді. А стартовий склад визначається з урахуванням багатьох моментів. Виходити та доказати, що вони мають не лише амбіції, але й бути готовими виходити у стартовому складі та давати необхідний результат», – цитує Шовковського пресслужба Динамо.

Матч-відповідь між Динамо і Хамрун Спартанс пройде 29 липня в польському Любліні. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Якщо український клуб пройде мальтійців за сумою двох матчів, то в наступному кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів його суперником стане переможець пари Пафос (Кіпр) – Маккабі з Тель-Авіва.