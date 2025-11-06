Головний тренер Динамо Олександр Шовковський перед матчем третього туру загального етапу Ліги конференцій проти Зріньскі висловився щодо необхідності приймати суперників у Польщі, а також про невдалі перші тайми команди. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

У першу чергу хочу подякувати організаторам, команді, яка працює над тим, аби ми відчували себе тут, як вдома. Для нас це має величезне значення. На жаль, ми не можемо приймати матчі в Києві, в Україні. Вина в тому – війна, яку ми ведемо за нашу незалежність проти країни-агресора – російської федерації. Майже 80 років пройшло з того моменту, як Київ було визволено від фашистів, а зараз ми боремося проти рашистів. Виборюємо свою незалежність, виборюємо своє право на свободу у цій війні. За це велика подяка нашим Збройним силам України, нашим захисникам і захисницям.

Безумовно, ми хочемо грати у своєму рідному місті, відчувати підтримку наших уболівальників. Це було б додатковим 12-м гравцем нам на полі. Але ситуація така, що ми вимушені сьогодні Люблін називати нашим домашнім містом. І ми дякуємо цьому місту, дякуємо за те, що в нас є така можливість, дякуємо за гостинність, дякуємо за те, що роблять тут для того, аби футбольне поле було в найкращому стані, і для того, щоб ми відчували себе тут як удома.

Футбол – це завжди гра непередбачувана. У будь-який момент у грі – це не математика, не точна наука. Кожен з гравців, маючи певні риси, певні якості, може як чудово їх реалізувати, так і припуститися помилок. І ці помилки завжди впливають на малюнок гри і на кінцевий результат. За це футбол і люблять мільйони, тому це спорт номер один у світі.

А непередбачуваність – це, в першу чергу, індивідуальна майстерність та іноді завелике бажання продемонструвати найкращі свої якості, які мають бути додатковою мотивацією, але так само можуть бути тягарем.

Прокидаємося лише в других таймах? Чудове запитання. Мабуть треба вас завести у роздягальню, аби гравці вас теж почули. Ми намагаємось завжди про це говорити, завжди акцентувати на цьому увагу, акцентувати на розумній агресії. Але дійсно виходить так, що тільки після якихось подій на полі команда прокидається. Ми зауважуємо, повторюємо, акцентуємо, робимо цілеспрямовані дії на це, але, скажу чесно, іноді навіть незрозуміло, чому так виходить. Дійсно, це вже як реальна проблема. Заплющувати очі на це неможна. Якщо ми це бачимо, ми це розуміємо і будемо над цим працювати. І ми над цим працюємо, акцентуючи увагу на цих діях.