Сергій Стаднюк

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський пішов від відповіді щодо місця у складі для капітана команди Віталія Буяльського у матчі другого туру загального етапу Ліги конференцій проти Самсунспора. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

❓ Віталій Буяльський чотири матчі поспіль не потрапляв до стартового складу, але в останніх двох поєдинках починав гру з перших хвилин. Йому вдалося повернути довіру тренера?

Головний тренер вирішує, хто грає, а хто – ні. Олександр Шовковський

❓ «Самсунспор» - дуже агресивна команда. Чого ви очікуєте від майбутньої гри?

Завжди непросто грати в Туреччині. Ми знаємо, як тут люблять футбол – це майже релігія. Неодноразово грали проти місцевих команд, і розуміємо, в якому стилі вони будуть діяти. У минулорічній Лізі Європи ми грали з «Галатасараєм». Я думаю, що малюнок гри не сильно буде відрізнятися від того, який був торік. Саме на таку підтримку з боку вболівальників, саме на таку агресію збоку гравців ми налаштовуємо свою команду. Олександр Шовковський

Стежити за всіма перипетіями навколо матчу загального етапу Ліги конференцій і подивитися пряму трансляцію гри можна вже 23 жовтня на сторінці події Самсунспор – Динамо на Xsport. Початок – о 22:00.