Головний тренер Динамо Олександр Шовковський поспілкувався з журналістами перед матчем другого туру основного раунду Ліги конференцій проти турецького Самсунспора.

«Самсунспор – це команда, яка просто фантастично провела минулий сезон в турецькій лізі. Завдяки фінішному вдалому спурту вони посіли третє місце. Показують досить агресивну, хорошу гру, будуючи свої атаки за рахунок швидкісних гравців. Також вдало попрацювали під час трансферного вікна, залучили до своїх лав кваліфікованих гравців та продовжують доволі вдало виступати в лізі.

У першу чергу, коли ми говоримо про цю команду, то ми маємо розуміти, що на кожному місці, в кожній ланці є сильні гравці, від яких можемо очікувати будь-яких впевнених та яскравих дій. І футбол – це гра не одного-двох гравців, це гра команди. А безумовно, індивідуальна майстерність часом вирішує багато чого», – цитує Шовковського клубна пресслужба.