Шовковський сказав, що йому не сподобалось у розгромній перемозі Динамо в Лізі конференцій
Фахівець проаналізував гру своїх підопічних
28 хвилин тому
Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував дії своєї команди у матчі третього туру основного етапу Ліги конференцій проти Зрински (6:0).
«Я не до кінця задоволений нашими діями в перші хвилини матчу. У перші 15 хвилин ми мали діяти спокійніше, не робити тих помилок, яких припустилися. Індивідуальна майстерність при виконанні була на високому рівні, але ми не маємо права допускати тих помилок, які були на початку гри. І взагалі я бачу багато моментів, які ми маємо покращувати для того, щоб робити нашу гру ще досконалішою», – цитує Шовковського клубна пресслужба.
Наразі київська команда займає 24-е місце в турнірній таблиці Ліги конференцій, набравши три бали.
Календар матчів Динамо у Лізі конференцій
4-й тур. 27 листопада. Омонія (Кіпр) – Динамо
5-й тур. 11 грудня. Фіорентина (Італія) – Динамо
6-й тур. 18 грудня. Динамо – Ноа (Вірменія)
