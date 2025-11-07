Шовковський назвав гравця Динамо, якого вимушено замінив у переможному матчі Ліги конференцій
Фахівець дав чітку відповідь
42 хвилини тому
Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував заміни у матчі третього туру основного етапу Ліги конференцій проти Зрински (6:0).
«До сьогоднішнього дня і Волошин, і Торрес не мали можливості повністю виходити та грати матч. І ми не могли ризикувати їхнім станом здоров'я. Нам треба було отримати певний проміжок часу, витримати його для того, щоб підвести цих гравців до стану, коли вони готові будуть виходити на футбольне поле.
На жаль, сьогодні не увійшов у гру Огундана, і я вимушено його замінив на Волошина, вже розуміючи, що Назар готовий витримати принаймні 45 хвилин. Так іноді буває, що гравці не входять в гру. Мені здалося, що якраз нам не вистачало активних дій на лівому фланзі», – цитує Шовковського клубна пресслужба.
Наразі київська команда займає 24-е місце в турнірній таблиці Ліги конференцій, набравши три бали.
Календар матчів Динамо у Лізі конференцій
4-й тур. 27 листопада. Омонія (Кіпр) – Динамо
5-й тур. 11 грудня. Фіорентина (Італія) – Динамо
6-й тур. 18 грудня. Динамо – Ноа (Вірменія)
