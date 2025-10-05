Шовковський відреагував на чергову втрату очок Динамо в УПЛ
Фахівець проаналізував гру своєї команди
близько 1 години тому
Фото - ФК Шахтар
Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував матч восьмого туру УПЛ проти харківського Металіста 1925 (1:1).
«За рахунок чого Динамо могло зламати оборону і здобути перемогу? За рахунок того, щоб ми реалізували ті моменти, які в нас були. Приміром, вихід Герреро. Був би зовсім інший рахунок і зовсім інша гра.
Безумовно, Динамо втратило два», – цитує Шовковського клубна пресслужба.
Після нічиєї з Металістом 1925 кияни мають 16 очок після восьми поєдинків і посідають друге місце у турнірній таблиці.
Безвиграшна серія Динамо в чемпіонаті України вже налічує чотири матчі поспіль – усі завершилися внічию.