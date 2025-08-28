Сергій Стаднюк

У матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи київське Динамо номінально вдома перемогло Маккабі Тель-Авів.

Перший тайм залишився за «біло-синіми». Вже на п’ятій хвилині Герреро подарував українській команді потрібний настрій на гру. Гравці ізраїльтян допускали багато браку, як в обороні, так і в атаці. Цим користувалися підопічні Олександра Шовковського. Караваєв міг зрівнювати рахунок за сумою двох матчів, однак не влучив у дальній кут.

Гості наростили оберти ближче до кінця стартової 45-хвилинки. Це вилилося в дві жахливі помилки оборони киян. Однак обидва рази суперник пробачив Динамо. Спочатку Михавко відбив удар ізраїльтян у фактично порожні ворота. А після невдалої передачі того ж центрбека нападник невдало пробив п’ятою. Також на початку другого тайму гравець Маккабі влучив у стійку.

Після перерви Динамо мало свої напівмоменти, проте не вистачало заключного акцентованого удару. Де треба, гостей виручав Мішпаті. Час зрадницьки спливав. Шовковський вирішив випустити Шапаренка замість Піхальонка, проте плани тренера зламала спущена траурна пов’язка, присвячена черговій терористичній атаці ворога на Київ. Через неї арбітри не дозволили хавбеку вийти. Пізніше він все ж з'явився, але вже не встиг додати гостроти. А удар Буяльського після вдалого обіграшу вже став пострілом відчаю.

Маккабі програв у зустрічі, але вийшов до загального етапу Ліги Європи. Динамо продовжить боротьбу в Лізі конференцій. Хоча киян можна похвалити за самовіддачу, якої не було видно у трьох минулих єврокубкових іграх.

Ліга Європи. Раунд плей-оф кваліфікації, матч-відповідь

Динамо Київ – Маккабі Тель-Авів 1:0 (1:3 – перший матч)

Гол: Герреро, 5

Динамо: Нещерет, Дубінчак, Караваєв, Михавко, Біловар (Попов 62, Бражко 83), Михайленко, Волошин, Ярмоленко (Кабаєв 62), Буяльський, Піхальонок (Шапаренко 83), Герреро (Пономаренко 73)

Маккабі: Мішпаті, Асанте, Гейтор (Шломо 76), Камара, Ревіво, Белич (Ледерман 86), Сіссоко (Ной 46), Дор Перец, Давіда, Мадмон (Ніколаєску 68), Єхезкель

Попередження: Ярмоленко – Сіссоко, Беліч