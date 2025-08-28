Колишній півзахисник Динамо Олександр Алієв перед матчами у відповідь раунду плей-оф кваліфікації єврокубків поділився прогнозом на виступи киян, Шахтаря та Полісся.

В Англії футбол народився, а в Україні він просто помер. Всі наші команди в єврокубках нічого не показали. Нехай Динамо проти Маккабі досягне позитивного результату, але мені в це важко віриться. Судячи з останньої гри між ними, мені здається, буде 1:1.

Серветт – Шахтар? Я думаю, що Шахтар переможе і пройде далі. Поставлю на рахунок 2:0 або 2:1 на користь донецької команди.

Фіорентина – Полісся? Тут без шансів. Думаю, буде такий самий результат, як і в першій грі – 3:0 на користь Фіорентини.

Чому так сумно виступають в єврокубках? Чесно, я не знаю. Футбол мені зараз не цікавий і я його мало дивлюся, у мене є справи важливіші. Краще з Тьомою [Мілевським] спілкуйся, він більше футболи дивиться, – заявив Алієв у інтерв’ю Sport-Express UA.