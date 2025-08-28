Вінгер Маккабі Тель-Авів Ошер Давіда поділився думками щодо переваги 3:1 перед матчем-відповіддю раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти київського Динамо. Слова гравця передає пресслужба клубу.

1:6 після 4:1 з Олімпіакосом? Безумовно, з тієї команди залишилося небагато гравців, але я пам’ятаю той матч добре й надовго. Завдання ще точно не виконане, й я сподіваюся, що ніхто не думає інакше. Ми повинні підходити до гри так, ніби рахунок 0:0, і виграти матч у нашому стилі.

Ми не можемо дозволити собі думати про щось інше. Після минулої гри всі говорили, що ми мали забивати більше, але водночас відзначали, що провели гарний матч. Тепер же весь фокус — на наступній зустрічі.

З точки зору команди, головне — захистити чемпіонський титул. Я вже два роки тут, і в обох випадках ми вилітали з Кубка Ізраїлю на ранніх етапах, тож ціль також — пройти якомога далі в Кубку, цього давно не було з часу того фіналу.

А в особистому плані я хочу повторити минулий сезон і навіть покращити його. Я не хочу задовольнятися тим, що вже було, бо прагну прогресувати індивідуально. Я завжди однаково дивлюся на самого себе. Можливо, треба сказати, що ти можеш бути ще більш значущим. Я намагаюся вдосконалюватися. Хочу повторити минулий сезон і навіть покращити його.

Літня трансферна кампанія? Багато чого змінилося. Тут нова й хороша динаміка, є молоді хлопці, перспективні. Думаю, що всі беруть на себе більшу відповідальність. Хтось із них візьме на себе лідерські ролі. Сподіваюся, усе складеться добре. Я вірю в цю групу хлопців.