Шик продовжив контракт з Байером
Угода розрахована до 2030 року
близько 2 годин тому
Патрік Шик / фото-getty
Форвард збірної Чехії Патрік Шик залишиться в леверкузенському Байері щонайменше до літа 2030 року. Клуб повідомив про підписання нової угоди на своєму офіційному сайті.
У минулому сезоні 29-річний нападник провів 45 поєдинків у футболці Байера у всіх змаганнях. У його активі — 27 голів і 1 результативна передача. Transfermarkt оцінює ринкову вартість Шика в 27 мільйонів євро.
Новий сезон для Байера розпочнеться 15 серпня матчем Кубка Німеччини проти Зонненхоф Гроссаспах.
У попередній кампанії команда посіла друге місце в турнірній таблиці Бундесліги, набравши 69 очок.
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