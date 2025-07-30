Саудівський Аль-Наср здобув перемогу над французькою Тулузою в контрольному матчі, що відбувся 30 липня в австрійському Грьодігу. Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь клубу з Ер-Ріяда.

Першими відзначилися французи: на 25-й хвилині м'яч у сітку відправив Янн Гбоу. Однак ще до перерви Аль-Наср відігрався – на 33-й хвилині гол забив Кріштіану Роналду. У другому таймі перемогу своїй команді приніс Мохаммед Маран, забивши на 77-й хвилині.

Наступний матч Аль-Наср проведе 10 серпня проти іспанської Альмерії, а 19 серпня команда Кріштіану Роналду зіграє з Аль-Іттіхадом у матчі за Суперкубок Саудівської Аравії.

Тулуза, своєю чергою, 2 серпня зустрінеться з німецьким Штутгартом, а 16 серпня стартує в Лізі 1 виїзним матчем проти Ніцци.

Контрольний матч. 30 липня 2025, Грьодіг (Австрія)

Аль-Наср (Ер-Ріяд, Саудівська Аравія) – Тулуза (Тулуза, Франція) 2:1 (Роналду 33, Маран 77 – Гбоу 25)

Гол Роналду:

Відео: STC TV