Ширер: «Гравці перестають слухати тренера з часом – це людська природа»
Легендарний нападник поділився думкою про проблеми у стосунках футболістів та коучів
близько 1 години тому
Алан Ширер / фото - Getty
Журналіст The Athletic Джордж Колкін передав думку Алана Ширера щодо складнощів у роботі тренерів із командою.
З часом усі тренери стикаються з однією проблемою: гравці перестають їх слухати. Я сам не раз це бачив. Уявіть: ви день за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем чуєте одні й ті самі настанови. Неважливо, наскільки тренера люблять, поважають чи бояться – в якийсь момент ви просто починаєте його ігнорувати. Це людська природа.
Колкін використав слова Ширера як аргумент, щоб пояснити спад Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли у сезоні 2024/2025.