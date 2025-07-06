Павло Василенко

Роботи, анонсовані протягом кількох місяців на стадіоні «Етіхад», нарешті розпочалися. Арена, де грає Манчестер Сіті, незабаром збільшить свою місткість до 60 тисяч.

Манчестер Сіті не зумів захистити титул чемпіона Англії та завершив сезон на третьому місці. Незадовільні результати, досягнуті гігантом, вже призвели до кількох гучних трансферів.

В останні тижні до команди Хосепа Гвардіоли приєдналися Райан Черкі, Райан Айт-Нурі та Тіджані Рейндерс. Великі зміни у складі – не єдине, що змінюється у англійському клубі.

Вже кілька днів триває робота з розширення трибун на стадіоні «Етіхад». Об'єкт, який раніше міг вмістити 53 400 уболівальників, незабаром гарантуватиме присутність до 60 тисяч осіб, як заявив клуб.

На відео, яке потрапило у соціальних мережах, видно, що північну трибуну було розширено. Нещодавно частина сидінь була прибрана. Однак, це не кінець змін на стадіоні.

🔵👷‍♂️ Manchester City are working to expand the capacity of their north stand. 🏟️🏗️ pic.twitter.com/o116eRJVL6 — EuroFoot (@eurofootcom) July 6, 2025

Анонсовані на початку квітня 2023 року інвестиції також включатимуть створення клубного магазину, музею, готелю на 400 осіб та фан-зони. Очікується, що загальна вартість цих робіт становитиме до 300 мільйонів фунтів.