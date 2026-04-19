Головний тренер чернівецької Буковини Сергій Шищенко прокоментував достроковий вихід своєї команди до української Прем’єр-ліги та поділився думками про майбутній півфінальний матч Кубка України проти київського Динамо. Слова наставника наводить пресслужба клубу.

Це неймовірно щирі емоції. Дуже приємно переживати цей момент, тому що це історична подія для клубу, для міста, для вболівальників. Я дуже вдячний нашим вболівальникам за підтримку. Я дуже вдячний Володимиру Михайловичу Дубинському, тому що він подарував нам ці емоції. Без нього цього всього не було б. Також я дуже вдячний хлопцям за ту гру, яку вони демонстрували протягом цього сезону.

Хоча сезон ще триває, але ми вже в Прем’єр-лізі, і ці емоції дуже важко передати словами - їх потрібно відчувати! Я також дуже вдячний усім працівникам клубу. Вони заслуговують на це не менше, ніж усі ми, адже це наша спільна перемога. Вихід «Буковини» до УПЛ - це велика подія для міста, і я вдячний усім, хто до цього причетний.

Ми розуміли, що вже дуже близькі до цієї історичної події – виходу «Буковини» в УПЛ. І, звісно, я побачив радість, щирі емоції, які словами навіть складно передати. Хлопці на це заслужили. Телефонують, пишуть - всі вітають.

Півфінал з «Динамо»? Думаю, що це додасть нам впевненості. Ми виконали одне завдання - вийшли в УПЛ. Але в нас залишаються й інші цілі. Ми хочемо стати чемпіонами Першої ліги і, звісно, хочемо вийти у фінал Кубка України. Цей неймовірний позитив, ці емоції справді окриляють нас і допоможуть діяти ще впевненіше у протистоянні з «Динамо».