Матч 1/2 фіналу Кубка України Буковина — Динамо відбудеться в Тернополі
Зустріч пройде 21 квітня
близько 1 години тому
Затверджено дату та місце проведення півфінального поєдинку Кубка України між Буковиною та Динамо.
Зустріч пройде 21 квітня в Тернополі на стадіоні ім. Р. Шухевича. Стартовий свисток заплановано на 18:00.
Команди вдруге поспіль зустрічаються на стадії 1/2 фіналу турніру. Торік сильнішим виявилося Динамо.
Карпати перемогли Динамо завдяки голу Бабукара Фаала.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04
