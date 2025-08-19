Павло Василенко

На думку багатьох, найкращий футболіст світу, Ліонель Мессі, виграв все, що можна виграти, і увінчав свою багату кар'єру перемогою на чемпіонаті світу з Аргентиною в Катарі в 2022 році.

Зрозуміло, що Мессі одягне національну майку на ще одних великих змаганнях – чемпіонаті світу, який наступного року відбудеться у США, Канаді та Мексиці, а аргентинські ЗМІ вже говорять про останню гру Мессі перед домашньою публікою.

DSports анонсує, що це станеться 4 вересня, коли на стадіоні «Монументаль» у Буенос-Айресі заплановано кваліфікаційний матч проти Венесуели, а через п'ять днів – матч в Еквадорі.

«Ми глибоко засмучені, але якщо нічого не зміниться, це буде останній раз, коли Мессі зіграє офіційний матч за збірну Аргентини в Буенос-Айресі. У нас більше немає офіційних матчів в Аргентині, і в 2027 році, якщо умови будуть сприятливими, це буде товариський матч, оскільки змагальних матчів не заплановано», – пояснили в Аргентині.

Вони наголосили, що для всіх його вболівальників та любителів футболу буде важким ударом змиритися з тим, що це останній раз, коли Мессі ступить на «Монументаль» в офіційному матчі.