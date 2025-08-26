15-річний півзахисник Арсенала Макс Доуман минулого тижня дебютував у Прем’єр-лізі у матчі з Лідсом (5:0), ставши другим наймолодшим гравцем в історії турніру після Ітана Нванері. Колишній футболіст канонірів Тео Волкотт прокоментував його вихід та порівняв із Ліонелем Мессі.

«Що дійсно здорово, так це те, що Мікель Артета дозволяє йому грати так, як він уміє, тому що в цьому його сила. Він веде м’яч, з м’ячем він швидший. Він як Мессі. Я пам’ятаю, як грав проти Мессі – без м’яча він не такий швидкий.

Можливо, це тому, що я був швидший за більшість гравців. Коли м’яч у нього, він просто ковзає повз людей, він легко проскользнув повз мене. У Доумана це є, він уміє різко вибухати і так само швидко зупинятися.

У нього є здібності, яким неможливо навчити, він грає вільно. Ми часто говоримо про любов до футболу, про те, що іноді футбол нудно дивитися. За ним дивитися – не нудно. У грі він завжди позитивний, кожного разу, коли отримує м’яч, і саме це я люблю в таких гравцях – у їхньому позитиві. Це так освіжає», – сказав Волкотт.