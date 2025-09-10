Павло Василенко

Трабзонспор відмовився відпускати Данила Сікана в Андерлехт, але в послугах ексфорварда Шахтаря зацікавлений інший клуб з Туреччини.

Ситуацією готовий скористатись новачок Суперліги – Коджаеліспор, який має намір орендувати Данила на один сезон та покрити всю його зарплатню, повідомляє Günebakış Haber.

Сікан перейшов до Трабзонспора з донецького Шахтаря у січні 2025 року за шість мільйонів євро.

Цього сезону український форвард провів сумарно 61 хвилину у чотирьох матчах Трабзонспора.

Контракт Сікана з турецьким клубом розрахований до середини 2029 року. Transfermarkt оцінює Данила в шість мільйонів євро.

Трабзонспор посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини, маючи десять очок.