Трабзонспор після появи Сікана та Зубкова дотиснув Касимпаша
Батагов провів всі 90 хвилин
близько 1 години тому
Трабзонспор вдало розпочав новий сезон Суперліги, обігравши Касимпаша в 2 турі Суперліги. Зустріч в Стамбулі завершилась з рахунком 1:0.
Єдиного голу Феліпе Аугусто вистачило команді Фатіха Текке, аби оформити другу перемогу поспіль на старті сезону.
Суперліга. 2 тур
Касимпаша - Трабзонспор 0:1
Гол: Феліпе Аугусто, 75
