Сікан повідомив керівництву Трабзонспора, що хоче залишити клуб
Футболіст вирішив піти з клубу
близько 1 години тому
Нападник турецького Трабзонспору Данило Сікан провів розмову з керівництвом клубу, в якій висловив бажання залишити команду, повідомляє Gunebakis Haber.
24-річний українець незадоволений своїм становищем та відсутністю довіри з боку головного тренера Фатіха Текке, який практично не надає йому ігрового часу.
«Сікан, на якого керівництво Трабзонспору та особисто президент Ертугрул Доган покладали великі надії, має намір піти. Данило поговорив з керівництвом і висловив бажання залишити клуб. Текке віддав українському гравцю всього 64 хвилини ігрового часу в чотирьох матчах чемпіонату.
Після прохання Сікана про відхід бордово-синя команда оцінює ситуацію і планує діяти відповідно до рішення головного тренера. Головним претендентом на форварда є турецький Кайсеріспор», – повідомило Günebakış Haber.
Сікан перебрався до Трабзонспору у січні 2025 року, але так і не зміг закріпитися в основі. Минулого сезону форвард взяв участь у 18 зустрічах усіх турнірів, відзначившись трьома голами та двома гольовими передачами.