Нападник турецького Трабзонспору Данило Сікан провів розмову з керівництвом клубу, в якій висловив бажання залишити команду, повідомляє Gunebakis Haber.

24-річний українець незадоволений своїм становищем та відсутністю довіри з боку головного тренера Фатіха Текке, який практично не надає йому ігрового часу.

«Сікан, на якого керівництво Трабзонспору та особисто президент Ертугрул Доган покладали великі надії, має намір піти. Данило поговорив з керівництвом і висловив бажання залишити клуб. Текке віддав українському гравцю всього 64 хвилини ігрового часу в чотирьох матчах чемпіонату. Після прохання Сікана про відхід бордово-синя команда оцінює ситуацію і планує діяти відповідно до рішення головного тренера. Головним претендентом на форварда є турецький Кайсеріспор», – повідомило Günebakış Haber.

Сікан перебрався до Трабзонспору у січні 2025 року, але так і не зміг закріпитися в основі. Минулого сезону форвард взяв участь у 18 зустрічах усіх турнірів, відзначившись трьома голами та двома гольовими передачами.

Раніше повідомлялося, що Андерлехт націлився на Сікана.