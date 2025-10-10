Колишній хавбек Манчестер Юнайтед і збірної Ірландії, а нині відомий футбольний експерт Рой Кін висловив бажання побачити Дієго Сімеоне на чолі «червоних дияволів».

— Я вже багато років кажу, що хотів би побачити Сімеоне з Атлетіко на посаді головного тренера Манчестер Юнайтед. Мені б хотілося, щоб він туди прийшов. Думаю, він би влаштував там справжній хаос — але в хорошому сенсі. Він би струсонув цей клуб. Жодних гарантій, але я хотів би побачити його особистість, його досвід.

Багато хто говорить про його стиль гри, але вони забили п’ять м’ячів Реалу минулого тижня. Він не любить, коли його команди дозволяють суперникам створювати моменти, але його колективи завжди можуть і боротися, і грати, — цитує слова Кіна Goal..

Зараз Манчестер Юнайтед очолює Рубен Аморім. Після семи турів англійської Прем’єр-ліги команда посідає десяте місце у турнірній таблиці. Керівництво МЮ ухвалило рішення, щодо подальшої долі Аморіма у клубі.