П’ять голів та вилучення: Атлетіко у меншості поступився Ельче
На 30 хвилині червону картку отримав Тьяго Альмада
близько 1 години тому
У 33-му турі Ла Ліги Атлетіко на виїзді поступився Ельче . Команда Дієго Сімеоне грала вдесятьох з 30-ї хвилини після вилучення Тьяго Альмади.
Ніколас Гонсалес вивів мадридців вперед на старті гри, але господарі відповіли голом Аффенгрубера. Після червоної картки Альмади Андре Сілва реалізував пенальті. Попри меншість, Атлетіко зрівняв рахунок завдяки дублю Гонсалеса. Вирішальний гол у другому таймі забив Андре Сілва, скориставшись чисельною перевагою Ельче.
Ла Ліга. 33-й тур
Голи: Аффенгрубер, 15, Сілва, 31 (пен.), 68 — Гонсалес, 8, 44.
Вилучення: Альмада, 30
Атлетіко залишається на четвертому місці в таблиці, а Ельче піднявся на 15-ту позицію.
У 33-му турі іспанської Ла Ліги мадридський Реал на своєму полі обіграв Депортиво Алавес.
