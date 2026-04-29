З Грізманном та Дьокерешем. Стали відомі склади на матч Атлетіко — Арсенал
Гра розпочнеться о 22:00

Стали відомі стартові склади мадридського Атлетіко та лондонського Арсенала на перший поєдинок 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2025/26.
Стартові склади команд:
Атлетіко: Облак, Льоренте, Пубіль, Ганцко, Руджері, Сімеоне, Коке, Кардосо, Лукман, Грізманн, Альварес.
Арсенал: Рая, Вайт, Саліба, Габріел, Інкап’є, Едегор, Субіменді, Райс, Мадуеке, Дьокереш, Мартінеллі.
Нагадаємо, стартовий свисток у Мадриді пролунає о 22:00 за київським часом.
Пряма трансляція доступна на медіасервісі MEGOGO.
