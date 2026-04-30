Володимир Кириченко

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета висловився про два призначені і один скасований пенальті в першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів UEFA з мадридським Атлетіко (1:1).

Цитує Артету Marca.

«У нас були і добрі моменти, і труднощі. Падіння Езе? Це очевидний пенальті, я не розумію, чому VAR покликав арбітра, щоб скасувати його. Перші два пенальті були. В англійській Прем'єр-лізі жодного з них не було б призначено, але в Лізі чемпіонів вони були».

Команди грали на стадіоні Ейр Ріяд Метрополітано у Мадриді. Як головний арбітр зустрічі виступив Дані Маккелі (Нідерланди).

Другий півфінал відбудеться у вівторок, 5 травня. Команди зіграють на стадіоні Емірейтс у Лондоні. У фіналі переможець пари зустрінеться із Баварією чи ПСЖ.

Атлетіко та Арсенал зіграли внічию у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів